Koronawirus w Polsce. Jakie błędy żywieniowe wyeliminować z diety dla lepszej odporności?

Jeśli chcesz zadbać o swój układ odpornościowy , powinnaś przede wszystkim zwracać większą uwagę na swoją codzienną dietę . Błędy żywieniowe niestety odbijają się na naszym zdrowiu i życiu, a przez to spada zdolność organizmu do działania przeciwko zakażeniom i infekcjom. Zobacz, jakie błędy żywieniowe powinnaś wyeliminować z codziennej diety.

Błędy żywieniowe a koronawirus – nadmiar alkoholu

Błędy żywieniowe – zbyt dużo soli

Kolejnym powszechnym błędem żywieniowym jest spożywanie zbyt dużej ilości soli w potrawach. Jeśli nerki są zmuszone do nadmiernej pracy w usuwaniu nadmiaru sodu, obniża się zdolność organizmu do zwalczania infekcji. Najlepszym pomysłem na wzmocnienie odporności jest rezygnacja z potraw wysoko przetworzonych, w których znajdują się olbrzymie ilości soli. Dla smaku lepiej doprawiaj swoje potrawy świeżymi lub suszonymi ziołami .

Błędy żywieniowe – groźny cukier

Zjadanie słodyczy wpływa negatywnie nie tylko na samopoczucie, ale także na odporność. Nic dziwnego, że zaleca się całkowite ograniczenie cukru, ponieważ ten powszechny błąd żywieniowy doprowadza do spadku zdolności komórek odpornościowych do pochłaniania bakterii . W czasie, gdy spędzamy więcej czasu w domu, zaleca się spożywanie przekąsek pozbawionych szkodliwego cukru.

Błędy żywieniowe – kofeinowy zawrót głowy

Choć kawa i herbata są wzbogacone antyoksydantami, to należy zachować umiar w codziennym wprowadzaniu do organizmu kofeiny. W końcu w zbyt dużych ilościach powoduje zaburzenia w zasypianiu albo prowadzi do nocnych przebudzeń. Niedobór snu jest błędnym kołem, który może zachwiać działanie układu odpornościowego oraz sprzyjać rozwojowi stanu zapalnego. Błędem żywieniowym jest wypijanie napoi energetycznych, które zawierają w sobie bardzo dużo kofeiny. W przypadku kawy i herbaty pamiętaj, żeby nie pić ich później niż 6 godzin przed snem.