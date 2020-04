Koronawirus w Warszawie. Na filmie widać, jak wygląda stolica w czasach pandemii

Z pandemią koronawirusa zmagamy się od początku roku. Od ponad miesiąca zamknięte są szkoły, teatry, kina, a od 3 kwietnia nie mogliśmy korzystać również z parków, skwerów czy bulwarów. Chociaż od poniedziałku 20 kwietnia ten zakaz zostaje zniesiony, to w tym czasie mogliśmy zaobserwować puste ulice, a miejsca, które kiedyś tętniły życiem, wyglądały na wymarłe.

Na swoim filmie uchwycił to pan Marek. Pokazał, jak wygląda stolica w tym trudnym czasie. Oglądając tę produkcję, możemy śmiało powiedzieć, że Warszawa wyglądała na opuszczoną. Ulubione miejsca warszawiaków zostały zamknięte. Na ulicach widać było tylko patrole policji, a wieczorami służby, które dezynfekowały przystanki autobusowe czy inne punkty. Przewijali się również pojedynczy obywatele, wyposażeni w maseczki ochronne i rękawiczki.

Podczas oglądania tego filmu przeszywa nas dreszcz niepewności i strachu. Chociaż wiemy, że prędzej czy później wrócimy do "normalnego" trybu życia, to patrząc na kadry z filmu ciężko sobie to wyobrazić.