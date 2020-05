Koronawirus zabrał jej ojca, a wnukom ukochanego dziadka. "Byłam przerażona, krzyczałam, płakałam"

Pewnego dnia podczas jednej z rozmów kobieta zorientowała się, że jej ojciec wykazuje niepokojące objawy, podobne do tych, którymi charakteryzuje się koronawirus. Namawiała matkę, aby zabrała ojca do szpitala. On protestował i prosił, aby pozwolić mu spać. Mimo, protestów ojciec pojechał do placówki, gdzie okazało się, że jest zarażony wirusem SARS-CoV-2. Przez wiele tygodni był hospitalizowany. Podziękował wówczas córce, za uratowanie życia. Ze szpitala jednak, nie wyszedł.