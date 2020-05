Pandemia 2020. Zdjęcie rodziny z czasów epidemii grypy hiszpanki stało się viralem

Zaczęło się, jak to często w takich historiach bywa, od postu użytkownika serwisu Reddit. Anonim używający nicku "t/funny" w reakcji na zalecenie noszenia maseczki przez amerykańskie Centers for Disease Control nad Prevention (agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej – red.) wrzucił zdjęcie, które idealnie oddaje nastroje społeczne.

Jak podaje California's Museum on Main, fotografia przedstawia rodzinę Del Perugia, chroniącej się przed zakażeniem. I datuje ją na 1918 r. Z kolei University of California przypuszcza, że powstała dwa lata później – w 1920. Za to nie podaje nazwiska rodziny uwiecznionej na zdjęciu. Należy traktować jej bardziej jako symbol tamtej epoki, gdy zmarło od 20 do 40 mln ludzi na całym świecie. Pokazuje uniwersalność losu.