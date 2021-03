Koroniewska poleciała na wakacje. "Nie ryzykuję niczyjego zdrowia ani życia"

Choć pandemia COVID-19 trwa w najlepsze, w Polsce odnotowuje się rekordowe wzrosty zakażeń, a od jakiegoś czasu mówi się, że nastała "trzecia fala", to wiele gwiazd bagatelizuje zagrożenie i podróżuje po świecie, bo nie chcą rezygnować z wypoczynku w egzotycznych krajach i na rajskich wyspach. Najpopularniejszymi destynacjami celebrytów są Zanzibar - wyspa na Oceanie Indyjskim lub Tulum - miejscowość w Meksyku. Wielu z nich lata również do Grecji oraz do Dominikany.