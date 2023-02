"Korytarzowe przebieranki". Iza Kuna stroi się przed lustrem

Wieczorową porą wybiera czerń. Za dnia stawia na kultowe jeansy, których nogawka niesie ze sobą ciekawą historię. Umiejętnie eksperymentuje także z przeskalowaną formą, otwierając drzwi do świata nowoczesnej mody. Iza Kuna ma swój styl, któremu najbliżej do francuskiego szyku. Jej "korytarzowe przebieranki" przenoszą wyobraźnię do paryskiej kamienicy, gdzie prym wiedzie prosta elegancja, nonszalancja i ukryta "między słowami" kobiecość.