Korzyści i wyzwania pracy zdalnej dla konsultantki kosmetycznej

Zostań konsultantką Avonu i zorganizuj sobie pracę po swojemu!

Zawsze marzyłaś, by móc samodzielnie zarządzać swoim czasem w ciągu dnia? Sama umiesz wyznaczać sobie cele i priorytety? Rozkład dnia pracy nie pozwala Ci wywiązywać się z obowiązków domowych? Zmień to! Jeśli na wszystkie powyższe pytania, Twoja odpowiedź brzmi "tak", każda konsultantka powie Ci, że to zajęcie idealne dla Ciebie. Praca zdalna ma wiele zalet. Sama wyznaczasz sobie zadania do zrobienia w ciągu dnia. Nie jesteś nieustannie przywiązana do elektronicznych "smyczy", organizujesz sobie miejsce pracy po swojemu, a dodatkowo oszczędzasz czas na dojazdy i szykowanie się do pracy. Jeśli lubisz kosmetyki z Avonu i zamawiasz je dla siebie, wydając określone kwoty, zyskujesz niezłe rabaty. Jeszcze większe rabaty osiągniesz, zamawiając przy okazji kosmetyki dla rodziny czy znajomych. Będziesz dostawać informacje o promocjach z pierwszej ręki, a przy tym zyskasz cenną wiedzę o nowinkach w świecie beauty. A jeśli chcesz przetestować kosmetyki zanim pojawią się w katalogu, masz wolną drogę. A gdy skończysz program startowy, czekają na Ciebie rozmaite oferty , dzięki którym nie tylko zyskasz większe rabaty na kosmetyki, ale również np. nagrody. To zajęcie daje także szanse rozwoju. Możesz stworzyć własny team konsultantek i spróbować swoich sił jako lider.