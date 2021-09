Kosmetolożka zdradza sekret pięknej cery księżnej Meghan. Ten trik może stosować każda z nas

Kosmetolożka stworzyła swoją linię do pielęgnacji, jednak to, co wyróżnia jej metodę, to stosowanie różnego rodzaju masaży twarzy. Na wizytę w jej gabinecie trzeba się umawiać z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, ponieważ, jak mówią wtajemniczeni, jej ręce są naprawdę magiczne.