Obejrzałam pierwszy odcinek polskiej "Magii nagości". Wiele mówi o tym, jacy jesteśmy [Opinia]

Asymetrię znalazł natomiast nawet w waginie uczestniczki. Nie pomogły uwagi prowadzącej – aktorki Beaty Olgi Kowalskiej, zachęcającej 24-latka do skoncentrowania się na zaletach kandydatek. Jego postawa została dostrzeżona również przez jedną z biorących udział w show dziewczyn, która stwierdziła: "Mam poczucie, że skupiał się strasznie na wadach, na jakichś asymetriach, nie potrafił w ogóle powiedzieć nic pozytywnego, albo jeżeli mówił pozytywne rzeczy, to same takie oczywiste". Wtórowali jej rozgoryczeni widzowie, apelujący do twórców programu w mediach społecznościowych: "Miało być POSITIVE, bez wyśmiewania. Poprawcie się. Ogólnie jest przepaść mentalna Polaków z Zachodem i nie wygląda to dobrze. Oby następne odcinki były na lepszym poziomie".