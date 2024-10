Aleksandra Domańska lubi i potrafi bawić się modą. Udowodniła to na ściance podczas rozdania nagród Kobieta Roku Glamour, łącząc elegancką czerń z futurystycznym srebrem. Góra kreacji mocno rzucała się w oczy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!