Kosztuje grosze, a zdziała cuda. "Eliksir" na suche dłonie

Magiczna moc jogurtu naturalnego i banana

Szorstka, pękająca i nieprzyjemna w dotyku skóra to utrapienie wielu kobiet. Aż trudno uwierzyć, że odpowiedź na te problemy może być tak prosta i tania. Jogurt to naturalne, a przede wszystkim skuteczne narzędzie w walce o miękką i gładką skórę rąk. Zawarte w nim proteiny, witaminy i składniki odżywcze to nie tylko pyszny i zdrowy dodatek do diety, ale również rewelacyjny składnik do pielęgnacji skóry.