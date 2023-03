Mogłaś robić to źle. Dermatolożka podpowiada, ile kremu nakładać na twarz

Jakie ilości kosmetyków nakładać na twarz?

Przejdźmy zatem do konkretów. Dr Sam Bunting radzi, by oczyszczać twarz żelem w ilości zbliżonej wielkością do złotówki. Jeśli chodzi o krem nawilżający oraz serum na dzień i na noc, to wystarczy długość opuszka palca. W przypadku kremu pod oczy odpowiednią ilością jest ziarnko grochu. Natomiast dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, iż to kremu z filtrem SPF powinno się nakładać najwięcej, bo aż dwie długości palca.