Kosztuje kilka złotych. Nie ma lepszego sposobu na popękane i spierzchnięte usta

Spierzchnięte usta to nie tylko problem natury estetycznej. Pękające wargi bolą i nie są jedynie skutkiem jesienno-zimowej aury. Mogą być również sygnałem, że naszemu organizmowi brakuje pewnych składników - pojawiają się przy niedoborach witamin A oraz B. Jeżeli problem regularnie nawraca, koniecznie udajmy się do lekarza.

Jeżeli mamy skłonność do pękających ust, wyposażmy się również w pewien produkt, który może się okazać wybawieniem na nasze bolączki. W aptece kosztuje zaledwie kilka złotych.

To jednak nie koniec zalet maści. Jeżeli cierpimy z powodu popękanych kącików ust lub walczymy z zajadami, maść z witaminą A również może nam pomóc. W sezonie jesienno-zimowym rozprawi się również ze zrogowaciałą skórą na stopach, kolanach, łokciach, a także dłoniach. To naprawdę niedoceniany kosmetyk, który powinien się znaleźć w każdej kosmetyczce.

Jeżeli nagle złapie nas bolący problem z ustami, a okoliczne apteki są zamknięte, sięgnijmy po... miód. Nasmaruj grubą warstwą produktu wargi przed snem - rankiem poczujesz ulgę i zobaczysz różnicę. Miód nie tylko świetnie nawilża, lecz także działa antybakteryjnie. Podczas gdy będziemy spać, miodowa maseczka sprawi, że uszkodzenia ust się zmniejszą. Co więcej, taki okład możemy stosować aż do momentu, kiedy nasze wargi całkowicie się zregenerują.

