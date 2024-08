Hit z apteki za grosze. Zadziała na pięty niczym plaster

Sucha, pękająca skóra na dłoniach i stopach to problem, który dotyka wielu osób. Można go rozwiązać w łatwy sposób. W drogeriach czy aptekach nie brakuje produktów ukierunkowanych na leczenie przesuszenia skóry.

Jeśli każdy z wypróbowanych kosmetyków zawiódł, sięgnij po maść, którą kupisz w każdej aptece. Wydasz od 10 do 17 złotych za opakowanie. Efekty są widoczne już po pierwszym użyciu.

Skóra na stopach to jeden z najbardziej eksploatowanych obszarów na ciele. Z tego powodu stopy wymagają specjalnego traktowania. Niestety większość je zaniedbuje, co skutkuje przesuszoną i pękającą skórą na piętach.

Nie każdy krem jest w stanie poradzić sobie z suchą, pękającą i zaczerwienioną skórą. Niektóre składniki aktywne wręcz nasilają ten problem. W takim wypadku warto sięgnąć po maść cholesterolową. Opakowanie kosztuje od 10 do 20 złotych. W składzie znajduje się tylko kilka składników - wazelina, parafina i cholesterol. Każdy z nich wykazuje działanie natłuszczające i regenerujące. Wsmarowane w skórę tworzą niewidoczną powłoczkę, która zapobiega utracie wody z naskórka, przyśpieszając proces jego odnowy.

Jak stosować maść cholesterolową ? Wystarczy wmasować niewielką ilość produktu w czystą i suchą skórę objętą przesuszeniem. Zabieg powtarzaj 2-3 razy w ciągu dnia. Efekt jest widoczny już po pierwszym użyciu. Jeśli jednak maść cholesterolowa nie rozwiąże problemu, udaj się do dermatologa. Nawracające przesuszenie może być objawem poważnej choroby skóry.

