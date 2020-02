WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Magdalena Tatar 31-01-2020 (14:06) Koszula z charakterem. Najmodniejsze inspiracje od 29 zł Nosimy ją w wersji pensjonarskiej lub biurowej – klasycznej, ale i seksownej czy awangardowej – na randkę albo ciekawą wystawę. Choć damska koszula fasonem najczęściej przypomina standardową, w modnej i niecodziennej wersji nadal jeszcze potrafi nas zadziwić. Oto inspiracje na najbliższy czas. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Klasyczna bluzka koszulowa to podstawa. Na które ciekawsze modele warto zwrócić uwagę? (Shutterstock.com) Soczyste kolory, które dodają energii Aura za oknem sprzyja sięganiu po wszystko to, co nie jest czarne i szare. Intensywne, niebanalne kolory to sposób na to, aby nawet prosty strój stał się twoim ulubionym, wyraził nastrój czy odzwierciedlił osobowość. Jak stylizować kolorowe koszule? Zimą mogą wystawać spod równie kolorowego swetra lub wełnianego płaszcza. Ponadczasowy zestaw stworzą z cygaretkami w eleganckiej wersji i z jeansami na co dzień. Równie dobrym pomysłem będzie zestawienie koszuli ze spódnicą w podobnym stylu. Modne akcenty Alternatywa dla koszuli z kołnierzykiem to modele wiązane pod szyją. Klasyczny przykład to bardzo elegancka koszula z czarną tasiemką pod szyją, a jej oryginalne odmiany to modele, których wiązanie może stworzyć efektowną kokardę umieszczoną asymetrycznie względem twarzy. Ten model cenią ikony stylu i mody. Poza klasyczną koszulą z kołnierzykiem i mankietami na pierwszy plan w trendach nadal wysuwają się bluzki z falbanami. Popularny model, w którym dwie falbany układają się na dekolcie w literę "V", to jedna ze stylowych inspiracji np. do biura, kiedy znudziły ci się podobne koszule. Modne koszule – nutka awangardy na co dzień Uwielbiamy ubrania, które urozmaicają nasze stroje na co dzień i od święta. Ciekawe nadruki, oryginalne akcenty kroju (np. piękne, nietypowe rękawy) i detale w postaci wycięć, ażurów, prześwitów, nadruków, aplikacji itd. Klasyczne pozycje, które zawsze mamy w szafie, to z kategorii koszul np. model jeansowy, biały z kołnierzykiem i kraciasty z bawełnianej flaneli. Skuś się jednak i na odważną koszulę. Głęboki dekolt, fantazyjny krój przywodzący na myśl postacie z bajek czy koszula femme fatale z przezroczystej organzy – inspiracji jest wiele. Trend 2020 – długa koszula W najbliższym czasie poza fantazyjnymi rękawami czy kołnierzykami, wzorami i kolorami koszul zwróćmy szczególną uwagę na wydłużone modele do połowy uda, zwłaszcza z cieńszych, zwiewnych, lekkich tkanin. Taka bluzka może zastąpić nam narzutkę. Pozostaw ją rozpiętą na czarnym topie i włóż czarne rurki – klasyczna i elegancka stylizacja gotowa. Klasyka do kwadratu – w czym tkwi jej urok? Biała bluzka wyszczupla, ukrywa oznaki zmęczenia, a dzięki modelującym zaszewkom, krojowi rękawów, kołnierzyka i odpowiedniej długości poprawia proporcje sylwetki. Mało który element garderoby jest tak ważny w budowaniu wizerunku poważnej i wiarygodnej osoby np. w pracy lub sytuacjach, w których chcemy zrobić dobre wrażenie. Biała bluzka koszulowa wywodzi się z męskiej, białej koszuli. Przez wiele lat różniły się długością i krojem, ale teraz doszło coś jeszcze. Męskie stały się bardziej subtelne, zgrabniejsze i bardziej dopasowane, częściej także widzimy takie koszule w kwiatowe wzory. Z kolei damskie przybierają kształt obszernych, uniseksowych lub męskich w kroju koszul. Dodatkowa zaleta monochromatycznych ubrań to także ich uniwersalność – zarówno pod względem stylu innych ubrań i dodatków, jak i ich kolorów i rozmiaru, prosta koszula może stać się dla nich tłem. To ubranie bywa jak kameleon, który dopasuje się do tego, co wybierzesz.