Koszule na jesień. Klasyczne i oryginalne - idealne do pracy Niby nosisz je od zawsze, ale każdego nowego sezonu odkrywasz je na nowo. Mówi się o nich, że tuszują brzuszek, wysmuklają szyję, świadczą o eleganckim stylu noszącej je kobiety i że niewiele jest okazji, kiedy nie pasują. Damskie koszule na jesień to wiele klasycznych i stonowanych propozycji dla różnych gustów. Rano włożysz koszulę do plisowanej spódnicy, po południu do jeansów (Adobe Stock) Niezawodna koszulowa bluzka Strój do pracy to nie mundur i warto o tym pamiętać przy wyborze sukienek, spodni i bluzek, w których spędzamy codziennie wiele godzin. W twojej szafie nie powinno zabraknąć kilku bluzek, które łatwo zestawisz z klasycznymi spodniami i spódnicami. Biała koszula damska – uniwersalna, ale niebanalna W swojej prostocie i uniwersalności pasuje każdemu i na wiele okazji. Jest równocześnie męska i kobieca, dzięki czemu stała się symbolem mody typu "uniseks". Co ciekawe: jej podstawowy krój nie zmienia się od dziesiątek lat, ale co chwilę możemy podziwiać jej nowe odsłony. Każda ma swój styl, krój, który tylko nieznacznie zmienia się z kolejnym sezonem, i wyróżniające detale, ale nadal w większości z nich możemy podziwiać szykowny styl wylansowanej przez Coco Chanel białej koszuli. Alternatywa dla klasyki? Oryginalne fasony Podobne, powtarzalne stylizacje wpędzają nas w rutynę, a ta zabija nawet największe zamiłowanie do mody, stylu i elegancji. Nawet klasyczne, formalne koszule można przełamać np. falbaną, aplikacją lub kolorystycznym akcentem. Warto mieć w szafie choć jedną w oryginalnym stylu. To właśnie rozwiązanie, które pomoże nam zachować odrobinę indywidualizmu i pozostać przy wygodnych spodniach. Wzorzysta elegancja - koszula w pasy Koszule w paski są ciekawsze od gładkich, ale mniej wyraziste czy krzykliwe od kraciastych. Jak wiadomo - pionowe wysmuklają, poziome nieco odejmują wzrostu, ale też przywodzą na myśl pozytywne skojarzenia z lubianym stylem marynarskim. W formalnych okolicznościach, takich jak ważne spotkanie, biurowa praca czy ważne wydarzenie, są niezawodną i stylową alternatywą dla klasycznej białej bluzki. W wersji nieformalnej koszule w paski genialnie łączą się z dowolnym fasonem jeansów i różnymi typami obuwia. Oryginalne koszule w paski mogą daleko odbiegać od klasycznej bluzki z kołnierzykiem i mankietami. Odkryte ramiona, fantazyjne drapowania czy bajeczne kolory pasków wzbogacone o dodatkowe nadruki lub kontrastujące motywy dekoracyjne to tylko wybrane z wielu opcji. Długa koszula - już sukienka, czy jeszcze bluzka? Długa koszula to całkiem niezła alternatywa dla krótkiego modelu. Jest modna, przyciąga wzrok (jeśli umiejętnie połączysz ją z ciekawymi dodatkami i butami), maskuje różne niedoskonałości sylwetki i może być noszona jako sukienka. Dobierz pasek i baleriny, a będziesz mieć sukienkę. Włóż do wąskich spodni i półbutów, a wygodny zestaw z tuniką zapewni komfort i dobry styl na cały dzień. Z efektem wyszczuplenia - czarna koszula Czarna koszulowa bluzka jest wystarczająco uniwersalna, aby nosić ją do jeansów i płaskich butów, ale też dość stylowa, aby dopełnić stylizację ze spódnicą ołówkową na ważne spotkanie. To jedno z ubrań, o którym śmiało można powiedzieć, że dodaje pewności siebie i powagi – czujemy się w takiej koszuli szczupło, elegancko i stosownie.