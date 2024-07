Kot śpi w pudełku? Behawiorystka tłumaczy, dlaczego to robi

Mówi się, że koty zawsze chodzą własnymi drogami i często pozostają nieodgadnione nawet dla ich właścicieli. Jedną z nurtujących kwestii jest fakt, że zamiast spać na miękkim, kupionym specjalnie dla nich legowisku, chętniej schowają się w ciemny, niewielki kąt lub do pudełka. Dlaczego tak robią?

Jak tłumaczyła w rozmowie ze "Światem zwierząt" behawiorystka Natalia Grochal - fakt, że koty chętnie śpią w niewielkich, trudnodostępnych miejscach lub wciskają się właśnie do kartonowych pudełek, wynika z tego, że "instynktownie szukają ograniczeń".

Behawiorystka zaznacza też, że w pudełkach, czyli miejscach o ograniczonej przestrzeni, koty "lepiej procesują emocje". - Ukrywanie się to kocia strategia radzenia sobie ze stresem - stwierdza Grochal.

Behawiorystka dodaje też, że w takich przestrzeniach ciepło nie ucieka na boki, tylko się kumuluje, co także może mieć wpływ na kocie decyzje o rezygnacji ze snu na miękkiej kanapie czy pięknym legowisku. Najprawdopodobniej z tego samego powodu koty tak chętnie wylegują się na laptopach, co często dokumentują w mediach społecznościowych ich właściciele. Chodzi o ciepło i ograniczanie przestrzeni.

