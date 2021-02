Kourtney Kardashian wykonuje te ćwiczenia na mięśnie brzucha. Efekty są spektakularne

Ćwiczenia na brzuch Kourtney Kardashian

Kolejne ćwiczenie jest do wykonania na macie, również z użyciem hantli. Jak instruuje Kourtney Kardashian na swojej stronie: "Usiądź na macie, złap jeden ciężarek oburącz i trzymaj go na wysokości klatki piersiowej. Odchyl lekko wyprostowane plecy do tyłu. Nogi zegnij delikatnie w kolanach tak, aby o podłoże opierały się pięty obu stóp. Obróć hantel dookoła głowy. Gdy wrócisz do pozycji środkowej, wyprostuj ręce z ciężarkiem w górę, unosząc jednocześnie do góry wyprostowane nogi. Powtórz to samo, tym razem wykonując obrót rękoma nad głową w drugą stronę".