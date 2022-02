Krakowska parafia organizuje msze dla singli. Nuda? Nic z tych rzeczy

"Chrześcijańska randka"

Inicjatywa krakowskiej parafii nie jest niczym nowym. W ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele grup i portali wspierających katolickich singli. Jest to odpowiedź na coraz większą liczbę samotnych w społeczeństwie. W 2005 r. pojawił się w Polsce portal Przeznaczeni.pl, który szczyci się, że doprowadził przed ołtarz 17 253 par. Kolejne 103 049 jest już po słowie. Wierzący, którzy nie przepadają za nowoczesna technologią mogą wybierać w licznych wydarzeniach organizowanych przez facebookowe grupy Chrześcijan. Od szybkich randek po gry miejskie - do wyboru do koloru. Przy odrobinie bożej łaski każdy ma więc szansę znaleźć miłość. Poznałaś wymarzonego partnera na portalu dla chrześcijańskich singli lub dedykowanej im imprezie? Napisz do nas.