Kredyt na mieszkanie a zarobki - jak duży wziąć, żeby nie żałować? Zastanawia się internautka

Zakup mieszkania to poważna decyzja, szczególnie, że zazwyczaj wiąże się z zaciągnięciem olbrzymiego kredytu. Czy warto? Zastanawia się jedna z uczestniczek forum.

Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Zdecydowana większość użytkowników odradzała jej zaciągnięcie tak wysokiego kredytu, ze względu na niepewną przyszłość. "3,6 tys. zł miesięcznie to naprawdę duży kredyt, zwłaszcza jeśli za resztę mają się utrzymać cztery osoby. Oczywiście, zostaje jeszcze dużo pieniędzy, ale niech któreś z was zachoruje lub jedno z małżonków nie będzie mogło pracować. Będzie wam wtedy bardzo ciężko. Przy takich dochodach weźcie kredyt do 2, maksymalnie 2,5 tys. Większy to już duże ryzyko – pisał jeden z użytkowników.