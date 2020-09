WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Krem na cellulit - czy rozwiąże problem? Krem Vialise Lifting Effects Krem na cellulit to podstawowy kosmetyk dla wszystkich kobiet, które uskarżają się na nierówności i fałdki na skórze. Niezależnie od tego z jakim rodzajem cellulitu mamy do czynienia ani w jakich partiach naszego ciała występuje, skuteczny krem na cellulit wspomoże jego usuwanie. Krem na cellulit – dobry, czyli jaki? Krem na cellulit musi być oczywiście skuteczny. Tylko jak możemy ocenić działanie jakiegoś kremu, zanim go użyjemy? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w składzie kosmetyku, ponieważ to, z czego został taki krem wyprodukowany, będzie decydowało o jego właściwościach. Na pewno dobry krem na cellulit powinien zawierać jak najwięcej składników aktywnych, czyli takich, które działają w zakresie polepszenia kondycji skóry. Dobrze aby były one pochodzenia naturalnego – dzięki temu krem będzie bezpieczny. Krem na cellulit nie powinien natomiast mieć w składzie komponentów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na skórę i organizm. Najpopularniejsze chemiczne dodatki, występujące w wielu kremach antycellulitowych, wymieniliśmy w tabeli. "Kiedyś używałam kremu na cellulit w którym głównym składnikiem były silikony. Nie zmniejszył mojego cellulitu nic a nic. Gdy zmieniłam go na Vialise Lifting Effects z naturalnych składników, w końcu zaczęłam widzieć zadowalające efekty!" - pisze Klaudia z Olsztyna Warto więc stawiać na naturalne składniki aktywne, a nie sztuczne związki chemiczne, z których stosowania możemy mieć potem więcej problemów, niż pożytku. Krem na cellulit – co powinien mieć w składzie? Krem na cellulit powinien zawierać jak najwięcej substancji redukujących pomarańczową skórkę. Jedną z nich jest doskonale znana kofeina, która ma działanie lipolityczne. W połączeniu z ekstraktem z guarany, który wzmocni i przedłuży działanie kofeiny, może zdziałać prawdziwe cuda. Pomocne okażą się także ekstrakty z różnych roślin, takich jak np. bylica boże drzewko, która redukuje tłuszcz poprzez swój stymulujący wpływ na metabolizm, czy ruszczyk kolczasty, który wzmacnia naczynia krwionośne i usprawnia mikrokrążenie. Podobnie do ruszczyka działa ekstrakt z kasztanowca, zapobiegający obrzękom i wspomagający usuwania toksyn. Właściwości uszczelniające naczynka krwionośne wykazuje także rutyna oraz witamina C (Ascorbic Acid). Ta ostatnia pobudza syntezę kolagenu, a także chroni skórę przed wolnymi rodnikami. "Krem na cellulit Vialise Lifting Effects z naturalnymi składnikami działa po prostu rewelacyjnie! Moja skóra ładnie się wygładziła, jest lepiej nawilżona i napięta. Znikło też uczucie ciężkich nóg, to pewnie zasługa ekstraktu z kasztanowca" – pisze pani Marta z Poznania materiały partnera (materiały partnera) Na cellulit sprawdzą się też algi i bluszcz pospolity, których ekstrakty ujędrniają skórę, poprawiają mikrokrążenie i przyśpieszają spalanie tłuszczu. Ekstrakt z eleuterokoka kolczystego pobudzi krążenie krwi, głęboko zrewitalizuje skórę i sprawi, że będzie szybciej się regenerowała. Komponenty o działaniu ujędrniającym i nawilżającym, jak np. ekstrakty z lawendy wąskolistnej i

topoli czarnej oraz olejek z drzewa różanego, widocznie zmniejszą cellulit i wygładzą skórę. Vialise Lifting Effects – krem, który celuje w przyczyny cellulitu! materiały partnera (materiały partnera) Najlepszym rozwiązaniem na cellulit jest działanie u podstaw. Tak właśnie można opisać sposób, w jaki działa krem - balsam na cellulit Vialise Lifting Effects. Pobudza lipolizę, usprawnia mikrokrążenie i detoksykuje. Oprócz tego pielęgnuje skórę: pozostawia ją nawilżoną i sprężystą. Jego bazą są naturalne składniki aktywne, znajdujące się w dodatku wysoko w składzie produktu. Wymienione zostały w poprzednim akapicie. W kosmetyku nieobecne są natomiast składniki takie, jak parabeny, EDTA, PEG-i czy silikony. Krem na cellulit - kiedy i jak go stosować? Po krem na cellulit powinno się sięgnąć już przy pierwszych oznakach cellulitu. Działając we wczesnym stadium problemu, możemy go niemal całkiem usunąć. Jednak gdy cellulit jest już w zaawansowanej formie, krem antycellulitowy może nie być wystarczający. Konieczne mogą się okazać również specjalistyczne zabiegi. Krem na cellulit nie zadziała jednak od razu, dlatego jego stosowanie powinno wejść nam w nawyk. materiały partnera (materiały partnera) O efektach możemy mówić tylko wtedy, gdy krem na cellulit będzie używany regularnie przez dłuższy okres, każdego dnia. Skuteczne kremy na cellulit, gdy są konsekwentnie stosowane, pozwalają na znaczną redukcję cellulitu, a nawet jego całkowite usunięcie, gdy dodamy do tego dietę i ćwiczenia – mówi Milena Nalbandian, kosmetolog Clinica Cosmetologica Cellulit – krem: dlaczego warto go stosować? Skuteczny krem na cellulit może być podstawą walki z tego rodzaju defektem estetycznym. Cellulit wiąże się z pogorszeniem kondycji skóry, a działanie na nią odpowiednimi składnikami pomoże ją poprawić. To dlatego powinno się stosować kremy na cellulit. Nie można jednak oczywiście zapominać o właściwym trybie życia - przede wszystkim o zdrowej diecie i aktywności fizycznej, które w połączeniu z dobrze dobranym produktem kosmetycznym mogą dać naprawdę zadziwiająco pozytywne skutki.

FAQ 1. Jak wybrać odpowiedni krem na cellulit? Przede wszystkim krem na cellulit powinien mieć dobry skład - wtedy będziemy mieć pewność, że jest to produkt wysokiej jakości, a co za tym idzie, że da nam pożądane efekty. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy krem jest wykonany z naturalnych składników aktywnych. Korzystnym składem wyróżnia się np. Vialise Lifting Effects. To takie kosmetyki powinno się wybierać do walki z cellulitem! 2. Czy krem na cellulit stosowany dwa razy w tygodniu pomoże? Krem antycellulitowy stosowany tylko dwa razy w tygodniu nie da zadowalających efektów, nawet jeśli jest on bardzo wysokiej jakości i zawiera same składniki naturalne. Optymalnie powinno używać się takiego kremu dwa razy razy dziennie. 3. Czy to dobrze, gdy krem na cellulit zawiera wyciąg z alg? Wyciąg z alg to składnik naturalny o wielu cennych właściwościach, a więc bardzo dobrze, że znalazł się w składzie kosmetyku antycellulitowego. Algi mają działanie ujędrniające i nawilżające, pobudzają też spalanie tłuszczu, oczyszczają z toksyn i poprawiają mikrokrążenie. Dzięki wyciągowi z alg, z pewnością krem na cellulit będzie bardziej skuteczny. 4. Skąd się dowiedzieć, czy krem na cellulit nie zawiera szkodliwych substancji? Zawsze warto najpierw czytać skład danego kosmetyku, zanim się go kupi - to tam znajdziemy wszystkie istotne informacje o tym, z czego został wyprodukowany. Dobry krem na cellulit nie powinien zawierać PEG-ów, parabenów, EDTA i silikonów, powinien być stworzony na bazie naturalnych kosmetyków. 5. Czy przy niewielkim cellulicie stosowanie kremu na cellulit wystarczy? Tak, pod warunkiem że taki kosmetyk będzie wykonany z naturalnych składników. Jeśli nie będzie miał wystarczająco składników aktywnych, może się okazać, że nie otrzymamy zadowalających rezultatów jego stosowania. Bibliografia: 1. Pokładowska-Kielan E., Cellulit wróg rozpracowany, 2009

