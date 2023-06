Krem pod oczy z jadem żmii w składzie. Zabójczy dla zmarszczek

Krem na noc z jadem żmii

Jeśli zaintrygował was jad żmii dodany do kosmetyków, może zainteresuje was także inna propozycja od Bingospa - Reduktor zmarszczek z jadem żmii. To krem na noc wzbogacony nie tylko o jad żmii, ale także antyoksydanty, które również należą do składników anti-ageing. Krem ma innowacyjną formułę, której zadaniem jest niwelowanie oznak starzenia powstających w ciągu dnia. Formuła działa efektywnie podczas snu, gdy skóra wypoczywa. Producent poleca krem dla osób 60+, ale nie ma przeciwwskazań, by stosowały go także młodsze kobiety.