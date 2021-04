Kris Jenner wyznała, jaki ma kontakt z Caitlyn. "Była ojcem moich dzieci"

Kris przyznała, że widzowie programu "Keeping Up With The Kardashians" wraz z całą rodziną przechodzili tamtą sytuację. Wszyscy razem wyciągali z niej wnioski, uczyli się wzajemnej akceptacji.

- Myślę, że jedną z najbardziej interesujących rzeczy, było to, czego wszyscy się wtedy nauczyliśmy. Nikt z nas wcześniej nie przeszedł czegoś takiego przez milion lat. I nie wiedzieliśmy, jak to przetworzyć. To był proces, szok, a potem to stało się naszą rzeczywistość. Jestem pewna, że wielu ludzi, którzy są fanami naszego programu, też się tego wszystkiego nie spodziewali i byli czasami zdezorientowani, smutni, czasami szczęśliwi, ponieważ jest tak wielu różne sposobów patrzenia na to wszystko, co się wydarzyło - podkreśliła Kris w wywiadzie.