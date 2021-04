Tak udowodniła, że kobiety nie powinny się porównywać z modelkami. Wideo robi furorę

Chociaż ruch body positive jest coraz popularniejszy, to wiele młodych osób dalej porównuje się do atrakcyjnych modelek, które widać na okładkach magazynów czy wybiegach. Teraz jednak część z nich może wreszcie przestać to robić. Wszystko dzięki szczerości jednej z modelek, która na swoim profilu na TikToku umieściła nagranie z ważnym przekazem dla wszystkich, którzy czują, że nie wpasowują się w dzisiejsze kanony piękna.