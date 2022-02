Antoni Królikowski pokazał zdjęcie żony z synem. Nie był zbyt "wylewny"

Królikowski pokazał zdjęcie żony z synkiem

- Dziękuję Asia. Wczoraj 22.02.2022 przyszedł na świat nasz syn Vincent. Wczorajsza data to jednocześnie palindrom i ambigram. Można ją przeczytać w każdą stronę (od lewej do prawej i od prawej do lewej) i brzmi tak samo. W wersji graficznej, jeżeli odwrócisz ją do góry nogami, to również możesz przeczytać tę samą datę. Takim wyrażeniom często przypisuje się magiczne znaczenie. Przewidujemy, że akurat wtedy wydarzy się coś bez wątpienia ważnego. Przypadek? - napisał Antoni Królikowski pod zdjęciem Joanny i Vincenta.