Królowa Elżbieta II ma nowy plan. Chodzi o księcia Harry'ego i Meghan Markle

Królowa nie odpuszcza. Chce pogodzić się z wnukiem i jego rodziną

Ostatnia wizyta księcia Harry'ego, Meghan Markle oraz ich dzieci w Wielkiej Brytanii nie przebiegła zbyt dobrze. To jednak nie zniechęciło królowej Elżbiety II do tego, aby szukać drogi do pojednania. Według najnowszych doniesień monarchini po raz kolejny wyciągnęła rękę na zgodę i zaprosiła księcia i księżną Sussex do Szkocji, gdzie znajduje się jej ukochana letnia rezydencja.