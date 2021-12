Królowa Elżbieta II mówi "dość". Meghan Markle posunęła się za daleko

"Królowa nie chce być tą, która pozbawi ich tytułów. To niesprawiedliwe, że może to być jedna z jej ostatnich decyzji, a ona nie zasługuje na to, aby jej panowanie skończyło się na takiej sprawie. Sama nie chciałaby zapisać się na kartach historii w takim kontekście, ale powiedziała Karolowi, że jeśli on uważa, że ​​to właściwy ruch, wspiera go w tym. Przekazała mu większość swoich uprawnień jako nieoficjalnemu regentowi" - relacjonuje brytyjski dziennik "The Sun".