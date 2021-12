Królowa Elżbieta II pogrążona w żałobie. Zmarła jej oddana przyjaciółka

To ciężki rok dla królowej Elżbiety II. Najpierw musiała mierzyć się ze skutkami głośnego wywiady księcia Harry'ego i Meghan Markle, którzy ujawnili kulisy życia w rodzinie królewskiej i postawili ją w niekorzystnym świetle. W międzyczasie oliwy do ognia dolewał książę Andrzej, nie stroniąc od skandali. Kulminacją ciężkich chwil dla królowej była śmierć jej męża, księcia Filipa. Królowa mocno przeżyła odejście ukochanego. Odbiło się to na jej zdrowiu.