W drugą ciążę zaszła trzy tygodnie od zapłodnienia. Urodziła niezwykłe bliźnięta

Bliźnięta? Tak, ale w różnym wieku

Zjawisko, do którego doszło w przypadku dzieci Roberts, nazywane jest superfekundacją lub nadpłodnieniem i dotyczy ok. 5 proc. bliźniąt. Wówczas dochodzi do zapłodnienia różnych komórek jajowych pochodzących z jednego cyklu owulacyjnego przez plemniki pochodzące z odrębnych aktów płciowych. Ciążę będącą efektem nadpłodnienia nazywa się ciążą dwojaczą.