Królowa Elżbieta o noszeniu korony: "Gdybym spojrzała w dół, mogłabym złamać kręgosłup"

Brytyjska Korona Państwowa jest jednym z najważniejszych i najcenniejszych klejnotów brytyjskiej monarchii. Imponujące insygnium jest też bardzo ciężkie, a noszenie jej na głowie jest dla królowej nie lada wyzwaniem.

Brytyjska Korona Państwowa to najważniejsze insygnium brytyjskiej monarchii, symbolizujące suwerenność monarchy. Królowa Elżbieta II po raz pierwszy założyła ją podczas koronacji w 1953 roku. Od tamtej pory zakłada ją jedynie podczas otwierania sesji Parlamentu, co, jak zdradziła w dokumencie BBC, i tak jest wyzwaniem.

W momencie koronacji Królowa Elżbieta II miała zaledwie 27 lat. Już wtedy obawiano się, jak tak drobna kobieta poradzi sobie z ciężkimi szatami i imponującą koroną. I jak sama przyznała w wywiadzie, było to dla niej naprawdę wymagającym doświadczeniem.

Brytyjska Korona Państwowa ozdobiona jest kilkoma tysiącami diamentów, w tym Mniejszą Gwiazdą Afryki, która jest drugim co do wielkości diamentem świata, a także rubinami, szafirami, szmaragdami, perłami i spinelami, co czyni ją naprawdę ciężką - waży ponad kilogram.