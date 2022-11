Znowu zaskoczyła. Królowa Letizia w dziurawej spódnicy

Wiemy, skąd pochodzi ten oryginalny element garderoby. Znalazł się on w limitowanej kolekcji sieciówki H&M, która powstała we współpracy z japońską marką Toga stworzoną pod koniec lat 90. przez Yasuko Furutę. Toga Archives & H&M pojawiła się w sprzedaży we wrześniu zeszłego roku. To tylko udowadnia, że królowa kupuje ubrania w sklepach takich. Mimo że akurat ta spódnica kosztowała około 870 zł.