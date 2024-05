Mała czarna ma konkurencję. Sukienka Sosny wbija w fotel

Modę należy dopasowywać do siebie, nigdy odwrotnie. Temperamentna osobowość wypadnie niewiarygodnie w kreacji szarej myszki, a introwertyczkę przytłoczy ubranie z połyskiem inspirowanym kulą dyskotekową. Jednak Michalina Sosna doskonale wie, co jej służy. Miłośniczka koloru i oryginalnych połączeń potrafi obronić ekstrawagancję . Nawet "miniówka" w ognistym kolorze pokryta tysiącem cekinów nie była w stanie przyćmić jej osobowości.

"Nic tak nie działa jak czerwona sukienka". To kultowe słowa piosenki, którą Michalina Sosna opatrzyła relację na Instagramie, pozując do zdjęcia w kreacji, której kolor oscylował pomiędzy pomidorową czerwienią a malinowym różem. Przedstawicielka ciepłego typu urody doskonale wypadła w odcieniu, który dorównywał jej energią i wyrazistością .

"Miniówkę" pokrywały setki, a może nawet tysiące cekinów, które mieniąc się, tworzyły wielowymiarowy efekt. Chociaż wieczorowe okoliczności nie mają już monopolu na połysk, a ten stał się mile widziany także w świetle dziennym, to jednak sukienka Michaliny Sosny jest jedną z tych, które dniami i miesiącami czekają na swoje "5 minut", aby celebrować wyjątkowe momenty .

