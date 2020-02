Krótkie damskie fryzury. Modne ekstremalne cięcia na sezon 2020

Od pewnego czasu krótkie damskie fryzury stały się bardzo popularne wśród wielu kobiet. Radykalne skrócenie włosów lub ich asymetryczne cięcia są obecnie bardzo powszechnym sposobem na metamorfozę. Jeśli marzysz o zmianie na wiosnę, koniecznie sprawdź krótkie damskie fryzury.

Krótkie damskie fryzury, czyli warianty boba

Do wciąż modnych krótkich fryzur damskich należy przedłużany bob. Jednak istnieje kilka wariacji na temat tego cięcia, dzięki czemu wiele kobiet znajdzie dla siebie idealny wariant. Przy klasycznym bobie włosy skracane są do ramion albo do uszu, natomiast przy cool girl bob – końcówki są delikatnie pofalowane. Fryzura idealnie pasuje do włosów cienkich, aby nadać im objętości. Możesz także postawić na klasyczny bob z grzywką, który stanowi kwintesencję krótkiej damskiej fryzury dla praktycznie każdej kobiety.