Krystyna Janda pochwaliła się zdjęciem wnuczki. "Cała babcia"

"Nie są to wielkie apartamenty, ale przytulne cztery kąty w odnowionej kamienicy. Wnuczki są szczęśliwe, bo mają zabezpieczenie na przyszłość, na co nie może liczyć wielu ich rówieśników. Bardzo doceniają gest babci" – opowiadał magazynowi "Na żywo" jeden z byłych pracowników Teatru Polonia.

Krystyna Janda ma dwie wnuczki

"Babcia jest bardzo fajna" – mówiła jej starsza wnuczka Lena w wywiadzie dla "Gali", kiedy miała zaledwie 6 lat. Zapytana o to, co jest w babci najfajniejsze, odpowiedziała, że właśnie to, że jest jej babcią. Maria Seweryn , matka dziewczynki, natomiast podkreślała wówczas, że między jej mamą a córką jest jakiś niezwykły kontakt.

– Kiedy Lena przyjeżdża do Milanówka, to jest dla nas przyjemność i pewnego rodzaju ulga po ciągłym obcowaniu z dwoma dorastającymi mężczyznami. (...) Zjawia się takie miłe stworzenie, mała kobieta, którą interesuje to, co nas – opowiadała z kolei Janda.