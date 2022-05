Krystyna Pawłowicz skrytykowała wygląd nowej Miss Polonia. To nie pierwsza taka sytuacja

Krystyna Pawłowicz już nie raz pozwoliła sobie na niewybredne komentarze dotyczące wyglądu różnych kobiet. Co więcej, nie ma problemu z tym, by publikować je w sieci. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo aktywna na Twitterze. To właśnie tam ostatnio skrytykowała wygląd nowej Miss Polonia, Krystyny Sokołowskiej. "Trochę chyba za długie zęby... Nawet ładne, ale za długie..." – napisała Pawłowicz.