Krystyna Pawłowicz chwali się urodą, porównując się z Brigitte Macron. Internauci zniesmaczeni

Krystyna Pawłowicz zestawiła na Twitterze swoje zdjęcie z wyjątkowo niekorzystnym zdjęciem Brigitte Macron. To nieeleganckie zestawienie miało pokazać, że choć jest starsza od pierwszej damy Francji o rok, to wygląda znacznie korzystniej. Internauci piszą wprost, co sądzą na temat takiego zachowania Pawłowicz.