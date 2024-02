Krytykują ją za duży biust. Postanowiła raz na zawsze rozprawić się z hejterami

Nikt nie powinien być oceniany przez pryzmat tego, jak wygląda. W końcu to właśnie w naszej różnorodności tkwi prawdziwe piękno. Niestety nie wszyscy to rozumieją.

Pod jej filmikami zaczęły się pojawiać negatywne komentarze. Wiele osób zarzuciło Briegge, że za bardzo obnosi się ze swoimi piersiami. Młoda kobieta postanowiła w jednym ze swoich nagrań odpowiedzieć wszystkim, którym nie podoba się to, jak wygląda.

Influencerka zaprezentowała się na nim w czarnym biustonoszu, który w tym przypadku posłużył jej jako crop top oraz łososiowej, satynowej koszuli. Swój look uzupełniła zaś jeansowymi szortami z wysokim stanem. Jej wygląd był tutaj nieprzypadkowy. Chciała nim bowiem podkreślić swój biust.

