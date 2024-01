Gwiazda "Słonecznego patrolu" powiększyła biust. Dziś apeluje do kobiet

Patrzę na te wszystkie młodsze dziewczyny, które to robią, i myślę: "Boże, zostawcie swoje ciała w spokoju!". Ale kiedy musisz założyć ten jednoczęściowy kostium i wydaje ci się, że jesteś tak płaska, myślisz: "Co jest?" (..) To była głupia, 18-letnia decyzja - wyznała Nicole Eggert w rozmowie z magazynem "People".