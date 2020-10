Krzysztof Ibisz dopinguje synów. Prezenter zdradził, jaką przyszłość im wróży

Krzysztof Ibisz o przyszłości synów

"Myślę, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Chociaż byśmy mówili, że to trudny i niewdzięczny zawód, to oni będą wykonywać zawód aktorski. Maks chce komentować sport, może będzie to robić. Na pewno gdzieś to będzie w tej medialnej sferze" – przyznał Krzysztof Ibisz w rozmowie z portalem jastrząbpost.pl