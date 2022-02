Krzysztof Ibisz skończył 57 lat! Jak toczyło się jego życie uczuciowe?

Pierwszy ślub Krzysztofa Ibisza transmitowała telewizja

Pierwszą miłością Krzysztofa Ibisza była Anna Zejdler, która jeszcze do niedawna była redaktorką naczelną magazynu "Gala". Gdy poznała dziennikarza, miała zaledwie 22 lata. Ich spotkanie zaaranżował ich wspólny znajomy, fotograf Marcin Tyszka, a jego mama do tej pory chwali się, że to ona była pomysłodawczynią zeswatania tych dwojga. Para pobrała się w 1998 roku, a ceremonię transmitowała na żywo telewizja TVN. Niedługo potem na świat przyszedł ich syn Maksymilian. Małżeństwo Anny Zejdler i Krzysztofa Ibisza potrwało sześć lat.