Krzysztof Ibisz zostanie po raz trzeci ojcem. Jak wyglądają jego synowie?

- Mieliśmy wtedy po 16 lat. To było w Teatrze Ochoty, w "ognisku" Teatru Ochoty, które prowadzili Machulscy. Pamiętam do dzisiaj, jak on przyszedł, stanął na schodach, ja spojrzałam... i koniec. Matka Boska i skrzypce. "To jest ten!" - wyznała w rozmowie z Magdą Mołek.