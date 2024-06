Krzysztof Jackowski ma młodszą żonę. Nie ukrywał kompleksów z tego powodu

1 czerwca Krzysztof Jackowski, znany w mediach jako jasnowidz z Człuchowa, skończył 61 lat. Prywatnie jest związany z młodszą o 19 lat Katarzyną, a on sam nie ukrywał, że wiek drugiej żony budził w nim kompleksy.

Niewątpliwie Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Od lat współpracuje z policją, a swoimi przemyśleniami na temat przyszłości dzieli się w mediach i na swoim kanale w serwisie YouTube.

Choć wiele z jego wizji nie znajduje odzwierciedlenia w prawdziwym życiu, tokarz z Człuchowa wciąż przyciąga zainteresowanie. Jak mówił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami psycholog Piotr Mosak, powodem może być fakt, że współcześnie wielu ludzi nie wie, komu ufać, a jasnowidz działa sam.

- (...) Mówi, co chce i sprawia wrażenie, że nikt nim nie steruje, a informacje od niego nie są mniej wiarygodne od innych - tłumaczył Mosak.

Krzysztof Jackowski. Pierwsze małżeństwo

Sam Jackowski przyznał w filmie dokumentalnym "Poza materią", że pierwsze wizje zaczął mieć dopiero przed 30-tką. - Kiedy miałem 27 lat zaczęły się pierwsze wizje. Samoistnie, przed snem. Nie myślałem, że to są wizje, myślałem, że to jakaś nerwica - mówił.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Z pierwszego małżeństwa z Elżbietą Jackowski ma dwójkę dzieci - syna i córkę. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i para zdecydowała się na rozwód. Mężczyzna miał nawet stracić wiarę w miłość, jednak po pewnym czasie, przypadkiem poznał swoją drugą żonę - Katarzynę.

Drugie małżeństwo. Kim jest młodsza żona Jackowskiego?

Choć kobieta raczej stroni od mediów, w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" zdradziła nieco szczegółów dotyczących ich wspólnej historii. Okazało się, że poznali się dzięki wspólnej znajome, a Katarzyna przyszła do Jackowskiego po poradę dotyczącą swojego życia.

- Najśmieszniejsze z tego wszystkiego było to, że mąż powiedział takie jedno zdanie, żebym skończyła to co zaczęłam, a poznam niedługo kogoś i będę szczęśliwa - wspominała Katarzyna w "Dzień dobry TVN".

Znajomość przerodziła się najpierw w przyjaźń, a później w miłość. Jackowski nie ukrywał jednak, że początkowo wiek jego drugiej żony, która jest młodsza od niego o 19 lat, powodował u niego obawy i kompleksy.

- Pamiętam, jak Kasia prosiła, żebyśmy poszli gdzieś do restauracji, do kawiarni, to ja mówiłem "nie". Zawsze sobie wyobrażałem jedną scenę - że któregoś dnia podejdzie jakiś młodzieniec przystojny z kwiatami i powie: "Bardzo pana przepraszam. Tak mi się pana córka podoba, chciałbym się przedstawić przy panu" - mówił.

Ostatecznie para zdecydowała się na ślub, który odbył się w 2014 roku.

Zobacz także : Sławy o polskich korzeniach. Możesz się zdziwić

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl