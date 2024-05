"Urzekł mnie szczerością". Nie każdy wie, czym zajmuje się jego żona

Pochodzi z Krakowa. Przez 30 lat grał na deskach Teatru Starego, a od kilku lat reżyseruje i produkuje własne dzieła.

Artur Dziurman jest znanym polskim aktorem, który ma na swoim koncie wiele ról teatralnych, serialowych oraz filmowych. Widzowie najbardziej kojarzą go z postacią Leszka Jakubowskiego z serialu "Klan". Grał również w produkcjach takich jak "Dublerzy", "Czas honoru", "Kryminalni" oraz "Pensjonat pod Różą".

Jest domatorem. Żona: urzekł mnie swoją szczerością

Artur Dziurman ma dorosłą już córkę. Jego żona jest biologiem zajmującym się komórkami macierzystymi i nowatorskimi terapiami ratującymi życie. Jest profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Justyna Drukała-Dziurman jest bardzo ceniona w środowisku naukowym. Została wyróżniona przez "Dziennik Polski" i "Gazetę Krakowską", otrzymując miano "Człowieka Roku 2018" za "humanizm i empatię oraz pasję w pracy naukowej, za przeszczep milionów wyhodowanych komórek skóry pacjentowi, który miał poparzone 95 procent powierzchni ciała".

Jest ekspertką zewnętrzną powołaną przez Ministra Zdrowia do Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej i członkinią Zespołu Ekspertów do spraw terapii komórkowych i komórek macierzystych przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Co mówi o swoim sławnym mężu? - Artur jest domatorem, kocha dom. Każdą wolną chwilę spędza w domu. Uwielbia ogród, wspólne posiadówki. Lubi posiłki, lubi je przygotowywać, po prostu lubi być w domu – przyznała Justyna Drukała-Dziurman w "Kulisach sławy" na antenie TVN.

- Myślę, że Artur urzekł mnie swoją prawdziwością, szczerością i chyba ekspresją. Uśmiechem i bezpośredniością. Ale najbardziej to wrażliwością. To nie jest częsta cecha u mężczyzn – dodała żona aktora.

fragm. programu "Kulisy sławy" TVN © TVN

Zobacz także : Publicznie odpowiedzieli na intymne pytania. Niektóre z nich zaskakują

Stracił fortunę

Artur Dziurman od 1992 roku prowadził restaurację Moliere przy ulicy Szewskiej w Krakowie, która później funkcjonowała pod nazwą Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych Moliere. Na małej scenie odbywały się koncerty, recitale i monodramaty odtwarzane przez niepełnosprawnych aktorów.

Później pojawiły się problemy finansowe. W związku z brakiem płatności za czynsz, urzędnicy krakowskiego magistratu naliczyli dług w wysokości 639 tysięcy. Kwota rosła wraz z odsetkami, aż w końcu wyniosła milion złotych.

Aktor twierdzi, że został oszukany przez wspólnika. Miał żal do urzędników. "Stworzyłem scenę dla niewidomych aktorów. Spektakle były grane przez lata w moim teatrze Moliere w Krakowie, który był miejscem kulinarno-teatralnym. Niestety, musiałem go zamknąć, bo oszukał mnie wspólnik, a miasto Kraków, zamiast pomagać, nasłało na mnie sądy" - mówił w wywiadzie dla magazynu "Show".

Dziurman zainwestował dwa miliony złotych, aby uratować to miejsce. Niestety to się nie udało. Skończył z ogromnymi długami, a restaurację stracił w 2011 roku.

Zobacz także : Szczere wyznanie aktora. Mówi o byłej żonie i córce

Lubi samotność

Jaki prywatnie jest Artur Dziurman? Sam twierdzi, że "nie do końca tak zwariowanym świrem, jakim człowiek się wszędzie pokazuje".

- To jest może dziwne, ale ja chyba lubię samotność. Jestem człowiekiem, który posiada energię i ma tę energię na życie i dlatego tak dużo się w moim zawodowym życiu stało. I dalej dążę do jakiejś realizacji siebie. Do pozostawienia czegoś po sobie, wydaje mi się, że jest to istotne - przyznał w programie "Kulisy sławy".

- Na zewnątrz jestem ekstrawertykiem, ale wewnątrz jestem introwertykiem i bardzo przeżywam w środku różnego rodzaju bolączki, które mnie dotykają - dodał.

Jego marzeniem jest zostać dziadkiem. Twierdzi, że idealnie sprawdzi się w tej roli.

- Byłbym młodym, fajnym dziadkiem. I z gówniarzem na ogrodzie grałbym w piłkę, albo woził na rowerze, albo bym uczył go jeździć na nartach, tak jak kiedyś robiłem to z moją córką.