Krzysztof Kwiatkowski wspomina zmarłą posłankę. Mówi o łączącej ich relacji

Jak mówił, zmarła była nie tylko jego przyjaciółką, ale i wielkim wsparciem na drodze kariery politycznej. - To ona mnie wymyśliła w 2006 jako kandydata na prezydenta Łodzi. Pamiętam, o mały włos, a przegrałbym wtedy w 2 turze z Kropiwnickim - przyznał Kwiatkowski. Dodał, że to właśnie Śledzińska-Katarasińska zgłosiła go wtedy do wyborów z ramienia PO.