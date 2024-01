"O 6 rano otwierałam drzwi panom z CBA". Nowa posłanka w Sejmie

W 2019 roku wystartowała z list KO do Sejmu, zdobywając w okręgu bydgoskim ponad 14 tysięcy głosów. Ze względu na współpracę z Krzysztofem Brejzą, dziennikarze i internauci na początku jej sejmowej kariery nazywali ją "Brejzą w spódnicy". Sama podchodziła do tego z dystansem i stwierdziła, że to ładne porównanie.