Jej dziadek był jeńcem trzech obozów. Uderzyła w Pietrzaka i PiS

- Skandaliczne, straszne słowa człowieka, po którym należałoby się spodziewać nieco więcej, który mianuje się znawcą historii, polityki, kabaretu i generalnie życia społecznego, kulturalnego i politycznego. Dla mnie to jest moralne zepsucie, to co powiedział pan Pietrzak. Jestem głęboko poruszona, zwłaszcza że mój dziadek był jeńcem trzech obozów koncentracyjnych, ale nie tylko mój, większości Polaków. II Wojna Światowa odbiła się ogromnym piętnem w naszym społeczeństwie, niemal w każdej rodzinie. I dzisiaj nawiązywanie do Auschwitz, do Majdanka i mówienie, że tam mogą trafić imigranci, to jest skandaliczne - zaznaczyła dla Faktu Live.