Ksiądz odmówił jej komunii w tej formie. "Tu jest nasza parafia"

Odmowa podania komunii

Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, gdzie wierni, nie mogą otrzymać sakramentu do ręki. Oprócz tego, że taka forma jest formalnie zatwierdzona, namawiał do niej papież Franciszek. Papież wyjaśnił, że komunię można przyjmować do ust lub do ręki, "jak się woli". "Nasze uczestnictwo we mszy świętej jest pełne, gdy przyjmujemy Ciało i Krew Pana w Komunii eucharystycznej. Jest to najgłębsze zjednoczenie z Chrystusem. On daje się nam grzesznikom jako pokarm, który nas uzdrawia, napełnia świętością i pozwala żyć życiem samego Boga". "Przyjmujcie ten pokarm, aby napełniał was świętością!" - powiedział Franciszek do pielgrzymów.