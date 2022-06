Ksiądz ostro o słowach Edyty Górniak. "Czyste głupoty"

"Przecież to są czyste głupoty. Każdy człowiek składa się z duszy i ciała – wszystkie nasze marzenia, zdolności, predyspozycje, uczucia mają wymiar duchowy. Dopiero śmierć odłącza duszę od ciała, no proste jak drut. Jak można powiedzieć, że ktoś nie ma duszy? Jak nie ma duszy i ma samo ciało, to znaczy, że jest w grobie" – podkreślił ksiądz.