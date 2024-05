Wymowna reakcja księdza na wpis posłanki PiS. "Czyli z kompleksem?"

Kampania przed wyborami do europarlamentu w pełni, a m.in. internet zalewają plakaty kandydatów i kandydatek. Jedną z osób, która startuje z list Prawa i Sprawiedliwości jest posłanka i była wiceministra w rządzie Mateusza Morawieckiego - Olga Semeniuk-Patkowska, która podzieliła się tą informacją na platformie X. Jej wpis wzbudził zainteresowanie ks. Grzegorza Kramera. Jezuita zwrócił uwagę na konkretne słowa.

"To już oficjalnie. Startuję do Europarlamentu. Unia potrzebuje przedstawicieli bez braku kompleksu polskości i z siłą realizacji polskich interesów. Drodzy Rolnicy, do zobaczenia niebawem w Kętrzynie i na Podlasiu" - podkreśliła, dodając hasztag "wasza kobieta w UE".