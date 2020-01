WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Książę Harry otrzyma nowy tytuł. Jest w podobnej sytuacji jak księżna Diana Książę Harry i księżna Meghan odstąpili od pełnienia oficjalnych ról na dworze królowej Elżbiety II. Wiadomo, że książę Harry straci swój tytuł - tak jak księżna Diana po rozwodzie z księciem Karolem. Od teraz będzie nazywany inaczej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Książę Harry (Getty Images) Meghan Markle i książę Harry zdecydowali, że rezygnują z królewskich obowiązków, a swoje życie będą dzielić pomiędzy Kanadę a Stany Zjednoczone. W ten sposób mają realizować swój plan niezależności finansowej. Przed oficjalnym ogłoszeniem tej wiadomości, nie skonsultowali swojej decyzji z królową. Teraz Elżbieta II podjęła decyzję, że jej wnuk otrzyma nowy tytuł. Książę Harry otrzyma nowy tytuł Królowa Elżbieta II poinformowała w oświadczeniu, że książę Harry i Meghan Markle nie będą już nosić swoich obecnych tytułów. Nie otrzymają również publicznych pieniędzy na wykonywanie królewskich obowiązków. Książę Harry i księżna Meghan utracą tytuły Jego i Jej Królewskiej Wysokości, ponieważ nie będą oficjalnie członkami rodziny królewskiej.Tak samo było 24 lata temu, kiedy księżna Diana rozwiodła się z księciem Karolem. Zaraz po rozstaniu Diana przestała być księżną Walii, ale w trakcie negocjacji udało jej się go odzyskać. Otrzymała go ponownie w 1996 r., niedługo przed swoją śmiercią. Harry i Meghan po zrezygnowaniu z obowiązków królewskich będą nosić tytuły: "Duke of Sussex" i "Duchess of Sussex", co po polsku jest tłumaczone tak jak poprzednio. Jednak w języku angielskim różnica jest dosyć znacząca. Tytuł księcia ("duke") można uzyskać, odznaczając się szczególnym czynem w imieniu rodziny królewskiej. Jednak w przeciwieństwie do tytułu "prince" czy "princess", otrzymują go osoby, które do niej nie należą.